Estate romana: Campidoglio, ecco le mostre, gli eventi e gli appuntamenti del weekend (2)

- Nel fine settimana sono in programma visite guidate condotte da personale specializzato nell'ambito del progetto di accessibilità Musei da toccare, ideato con l'obiettivo di realizzare musei 'senza frontiere', a misura di tutti, e offrire all'intero pubblico la possibilità di accedere alle strutture museali e alle aree archeologiche, facilitando l'accesso al patrimonio culturale e valorizzando le buone pratiche rivolte all'inclusione. Gli appuntamenti sono quattro: L'arte antica a portata di mano al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco il 5 luglio dalle 16.00 alle 18.30. Gli animali a portata di mano al museo civico di Zoologia il 5 luglio dalle 15.30 alle 18.00. Il Museo di Roma e il suo racconto in-tatto al Museo di Roma, ancora il 5 luglio dalle 11.00 alle 13.30. Infine, Vedere con le mani: sentire le differenze, percepire i materiali, conoscere le storie musei di Villa Torlonia, sabato 6 luglio dalle 11.00 alle 13.30. Le visite tattili-sensoriali sono visite speciali rivolte al pubblico dei visitatori con disabilità. Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00). Ultimo appuntamento della serie Incontri tra la storia e le donne, realizzato in collaborazione con la Società Italiana delle Storiche, venerdì 5 luglio alla Galleria d'Arte Moderna. Alle 17.00, la prof.ssa Paola Stelliferi, dell'Università degli Studi Roma Tre, incontra il pubblico sul tema Il Femminismo. Ideologia, storia e società del Novecento italiano sono rilette da un altro – nuovo – punto di vista, quello appunto delle donne militanti e impegnate nella determinazione della realizzazione di una società meno patriarcale. Sono analizzati impatti e definizioni di un movimento e del suo impegno civile e sociale. Visita didattica alla Casa Museo Alberto Moravia sabato 6 luglio alle 10.00 e alle 11.00 visita guidata a cura di Bellitalia 88: nell'attico affacciato sul Tevere, Moravia ha passato la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. Una visita per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del '900. Ancora sabato 6 luglio alle 16.00 Il seme della libertà: la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, un incontro a cura di Irene Manzi dedicato all'esperienza storica della Repubblica Romana del 1849, promosso nella ricorrenza del 170° anniversario, per l'ideazione e cura di Mara Minasi. Numerose le attività previste per domenica 7 luglio, a cominciare da E vai col terno! Speciale prima domenica del mese, una visita didattica ai Musei di Villa Torlonia alle 10.00 con biglietto gratuito alla scoperta di tutti e tre gli spazi espositivi della Villa. Ancora domenica 7 luglio Ci vediamo alle 11! Speciale prima domenica del mese al Museo di Roma, alla Galleria d'Arte Moderna e al Museo di Roma in Trastevere. Visite guidate dedicate a tutti, alla riscoperta delle collezioni stabili, in occasione delle aperture con biglietto gratuito la prima domenica del mese. (segue) (Com)