Estate romana: Campidoglio, ecco le mostre, gli eventi e gli appuntamenti del weekend (3)

- Sempre domenica 7 luglio Una giornata con Marco Aurelio è una visita guidata ai Musei Capitolini alle 11.00 e alle 16.30 per adulti e bambini. La visita si svolgerà attraverso le raccolte dei Musei, esposte nei due edifici che insieme al Palazzo Senatorio delimitano la piazza del Campidoglio: il Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo, collegati tra loro da una galleria sotterranea che ospita la Galleria Lapidaria e conduce all'antico Tabularium. Attraverso le arcate monumentali del Tabularium si potrà godere del suggestivo affaccio sul Foro Romano. La Storia di pietra sempre ai Musei Capitolini e sempre il 7 luglio alle 11.00 è invece un laboratorio didattico per ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Il percorso si snoda attraverso la Galleria Lapidaria, dove sono raccolte oltre 1400 iscrizioni, che verranno utilizzate per ricostruire diversi aspetti della vita romana. Visita guidata alla mostra Clara Garesio. Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, domenica 7 luglio alle 11.30. I visitatori saranno accompagnati in un percorso di scoperta della ceramica, medium privilegiato dell'artista/ceramista Clara Garesio nelle sue diverse declinazioni. Visita a cura di Clara Garesio e Francesca Pirozzi. Infine, Zoom nella camera oscura: Il pittorialismo fotografico è una visita guidata al Museo di Roma, ancora il 7 luglio alle 17.00 nell'ambito della mostra "Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall'Ottocento a oggi". Molti gli appuntamenti del fine settimana al Museo di Zoologia: Dalla Terra all'Universo (il 5 luglio ore 16.30 e 17.30; il 6 luglio ore 11.00 e 17.30; il 7 luglio ore 11.00, 12.00, 16.30 e 17.30) con proiezione nel planetario mobile per giovani e adulti: un percorso attraverso la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali, fino alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull'espansione dell'universo. Spettacoli per bambini sabato 6 luglio insieme al Dottor Stellarium alla scoperta delle stelle (alle 12.00) e del sole (alle 16.30). Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei della capitale sono sempre numerose, varie e interessanti le mostre da visitare durante il fine settimana. Ai Musei Capitolini, L'Arte Ritrovata propone un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall'VIII secolo a.C. all'età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall'Arma dei Carabinieri. Al Museo di Roma in Trastevere due le mostre in corso: fino all'8 settembre Unseen / Non visti, viaggio fotografico in un'Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall'attenzione della politica e dei media. Fino al 6 ottobre Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Italia 2003 – 2018, dedicata al lavoro del fotografo, scomparso prematuramente lo scorso anno. Dalle immagini emerge un'umanità dolente, un'Italia ferita alla costante ricerca della sua identità in un perenne oscillare tra la conferma dello stereotipo e la cartolina malinconica. Al Museo dell'Ara Pacis, Claudio Imperatore conduce alla scoperta di vita e regno del discusso imperatore romano, dalla nascita a Lione nel 10 a.C. fino alla morte a Roma nel 54 d.C., mettendone in luce la personalità, l'operato politico e amministrativo, il legame con la figura di Augusto e con il celebre fratello Germanico, il tragico rapporto con le mogli Messalina e Agrippina, sullo sfondo della corte imperiale romana e delle controverse vicende della dinastia giulio-claudia. (segue) (Com)