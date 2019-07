Estate romana: Campidoglio, ecco le mostre, gli eventi e gli appuntamenti del weekend (5)

Al Casino dei Principi di Villa Torlonia Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell'Archivio Luigi Boille. Una panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015. Per i possessori della Mic card è gratuito l'accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d'ingresso al museo, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell'Ara Pacis e l'esperienza di realtà aumentata al Circo Massimo. La Mic card, al costo di 5 euro, permette l'ingresso illimitato negli spazi indicati per 12 mesi. Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 5 luglio è visitabile Women. La mostra fotografica di Emanuela Caso, a ingresso libero, che racconta l'universo delle donne, le loro qualità ed espressioni in un lungo viaggio tra Oriente e Occidente. Alla Casa del Cinema dal 4 luglio fino al 7 settembre 2019 è in programma la mostra Za e lo spazio a cura della Nettoon, che racconta la figura complessa e ricca di Cesare Zavattini con la sua prorompente e sconfinata forza creativa attraverso grandi pannelli che "guardano" il visitatore, cogliendo Za in alcuni momenti importanti della sua vita e lo sguardo vivo dei protagonisti delle sue opere. Presenti in mostra, inoltre, frasi che raccontano la sua figura, panelli di approfondimento e un documentario che ne illustra le opere. Per quanto riguarda Caleidoscopio, la stagione del Teatro all'aperto Ettore Scola, il programma prevede venerdì 5 alle 21.30, per la rassegna La grande fiction d'autore, la proiezione del documentario di Giacomo Durzi Ferrante fever, dedicato alla scrittrice Elena Ferrante. Sabato 6, sempre alle 21.30, nell'ambito della rassegna 35 anni BIM, la casa degli autori, in programma la proiezione del film di Michel Hazanavicius The artist mentre domenica 7 si chiude la settimana con la rassegna Film Opera e la proiezione de La Boheme di Giacomo Puccini, diretta in questa versione del 2014 dal maestro Ettore Scola. Il Palazzo delle Esposizioni ospita tre mostre promosse da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e organizzate dall'Azienda Speciale Palaexpo. Mostre in Mostra un progetto espositivo a cura di Daniela Lancioni, che propone sei mostre di arte contemporanea che si sono tenute a Roma dagli anni Cinquanta agli anni Duemila, quelle di:Titina Maselli, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Carlo Maria Mariani, Jan Vercruysse, Myriam Laplante. Oltre sessanta opere in esposizione, offriranno ai visitatori la possibilità di riscoprire, i paesaggi espositivi di una Città nella quale l'arte contemporanea incide da molti decenni in maniera significativa. Dal 7 giugno al 28 luglio a cura di Alessio De' Navasques "Jeff Bark - Paradise Garage", la prima personale in Italia del fotografo statunitense Jeff Bark che riunirà un corpus composto da più di cinquanta opere inedite, dedicate alla Città Eterna. Fino al 14 luglio, a ingresso libero, nello spazio Fontana di Palazzo delle Esposizioni vi è Natura in i Tutti Sensi, una mostra-laboratorio per raccontare attraverso lo sguardo, il segno e il colore la poesia della natura. Al Macro Asilo, il 5 luglio alle 18, nella Sala Cinema appuntamento con Viaggio a tempo negli spazi dell'arte a cura di Giorgio de Finis. La presentazione della due giorni d'arte realizzata a giugno presso la Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica di Roma, in anteprima il video-documentario realizzato da Giorgio de Finis dedicato al dispositivo esperienziale. Il 6 luglio dalle 11 alle 17 nell'area incontri si terrà Baut Time una performance e un'indagine sulla non-linearità del tempo. Patterns ritmico/sonori/visivi, concepiti attraverso l'elaborazione della drammaturgia, vengono sviluppati e sedimentati a livello musicale-verbale-visivo-coreutico, lasciando che la casualità temporale crei nuovi insospettati abbinamenti.