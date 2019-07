Estate romana: Campidoglio, ecco le mostre, gli eventi e gli appuntamenti del weekend (6)

- Alle 15, sempre il 6 luglio, è in programma il laboratorio Yvonne Ekman, Opera Pubblica un progetto di opera d'arte partecipata e collettiva. Tutti potranno disegnare e colorare centinaia di tessere ceramiche create dall'artista, che andranno a comporre un'unica installazione finale. Alle 18, invece, nell'auditorium analisi-incontro di Nicolas Provost cineasta e artista visivo belga che vive e lavora a New York e a Bruxelles. Al Mattatoio è in corso fino al 14 luglio, la grande mostra Tex. 70 anni di un mito. Curata da Gianni Bono, storico e studioso del fumetto italiano, in collaborazione con la redazione di Sergio Bonelli Editore, Comicon e Arf! Festival, la mostra racconterà– come Tex sia riuscito, dal 1948 a oggi, a entrare a far parte delle abitudini di lettura degli italiani. Fino al 4 settembre in mostra "Chiara Dynys. Enlightening Books", curata da Giorgio Verzotti, una rassegna che trasversalmente tocca diversi periodi dell'attività dell'artista. Il Teatro dell'Opera venerdì 5, sabato 6, domenica 7 luglio, sempre alle 21, per la nuova stagione estiva di opera e balletto del Teatro dell'Opera di Roma, ritorna l'Aida di Verdi, uno spettacolo simbolo degli allestimenti nell'antico scenario delle Terme di Caracalla. Aida avrà un nuovo allestimento diretto da Jordi Bernàcer con regia, scene, costumi e luci di Denis Krief. In scena un cast internazionale darà voce ai personaggi del libretto di Antonio Ghislanzoni. Il Coro è diretto dal maestro Roberto Gabbiani. La coreografia di Giorgio Mancini è interpreta dal Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma. L'opera avrà i sottotitoli in italiano e in inglese. All'Auditorium Parco della Musica continua la stagione estiva del Roma Summer Fest con sabato 6 luglio nella Cavea alle 21 Gazzelle, cantautore italiano nato e cresciuto a Roma, malinconico per vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere, salito alla ribalta grazie all'acclamato album "Superbattito". Venerdi' 5 luglio alla Casa del Jazz, per i Concerti nel Parco, Il Piccolo Principe a cura di Lucia Mascino, Filippo Timi e i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino. Il racconto di Antoine de Saint-Exupéry, il più conosciuto della sua produzione letteraria, fra le opere letterarie più celebri del XX secolo e tra le più vendute della storia, in una rilettura sonorizzata in occasione della ricorrenza nel 2019 dei cinquanta anni dalla prima discesa dell'Uomo sulla Luna... Luna...pianeti...pianeta B612...quello del Piccolo Principe! Sabato 6 alle 21 per la prima volta assoluta Enrico Pieranunzi si esegue in Italia con una jazz orchestra formata da giovani talenti, la New Talent Jazz Orchestra di Mario Corvini, interamente dedicata alle sue composizioni. Ed ancora domenica 7 sempre alle 21 Funk Off, la Marchin' Band che ha dato un senso nuovo al genere, legando un tipo di musica che unisce il groove della black music a composizioni e arrangiamenti di tipo jazzistico con movimenti e coreografie di grande impatto visivo ed emotivo. (Com)