Energia: Ferrovie russe introducono sconto su trasporto carbone in bacino Mar Nero e d'Azov

- Le Ferrovie Russe (Rzd) si preparano ad introdurre uno sconto del 7,41 per cento per il trasporto di carbone per la produzione di energia verso i porti del bacino del Mar Nero e d'Azov. Le tratte in questione risulterebbero difatti sotto-impiegate, come ha annunciato l'ufficio stampa della compagnia. In precedenza, il quotidiano "Kommersant" aveva riferito di una missiva del governatore della regione carbonifera russa di Kuzbass, Sergej Tsivilev, al vice primo ministro Maksim Akimov, che è anche presidente del consiglio di amministrazione delle Ferrovie russe. Le autorità di Kuzbass garantiscono la possibilità di inviare 51,4 milioni di tonnellate di carbone termico nella direzione occidentale nella seconda metà dell'anno, con un aumento delle prospettive del 10 per cento in cambio di uno sconto al tasso del 12,8 per cento. Le Ferrovie stanno considerando la possibilità di concedere sconti alla tariffa per il trasporto di carbone su tratte che non sono completamente cariche, in particolare verso i porti del Sud e del Nord-Ovest. (Rum)