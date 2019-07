Ict: M5s, ottima scelta Italia su proposta Commissione Ue, auto connesse sfruttino 5G

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera affermano, in una nota, che "la decisione presa oggi al Consiglio europeo dal governo italiano, in particolar modo dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero dei Trasporti, di rigettare la proposta che prevedeva l'adozione della tecnologia WiFi per le auto connesse è quanto mai opportuna. La proposta della commissione Ue infatti, violava il principio di neutralità tecnologica pregiudicando lo sviluppo integrato a livello europeo di infrastrutture digitali avanzate per le future smart city. Era assolutamente necessario", continuano i parlamentari, "rigettare l'atto delegato che prevedeva l'adozione della tecnologia wifi per lo sviluppo dei sistemi smart delle future auto connesse per dare spazio all'adozione della tecnologia migliore e più avanzata, ossia il 5G. Come affermano tutti i maggiori esperti al mondo infatti, tale tecnologia è superiore come prestazioni ed efficienza, anche in termini di sicurezza delle comunicazioni, offre maggiore copertura e consente un notevole risparmio di costi. Grazie a questa decisione, condivisa da 21 Paesi tra cui appunto l'Italia", concludono gli esponenti del M5s, "saranno i costruttori di auto e i fornitori di tecnologie Ict a scegliere la tecnologia migliore da impiegare per lo sviluppo dell'auto connessa, primo step per la realizzazione delle future vetture a guida autonoma, per le quali sarà necessaria un'infrastruttura di rete altamente performante". (Com)