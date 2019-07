Balcani: summit Poznan, cooperazione economica polacco-tedesca esempio per chi vuole aderire a Ue

- Nella seduta odierna del summit di Poznan sui Balcani occidentali si è discusso molto di economia. Dopo gli incontri b2b tra imprenditori dei vari paesi presenti nel Processo di Berlino c'è stata una conferenza stampa dedicata alle questioni economiche. "La Polonia può essere l'esempio di successo da seguire su come entrare in Europa e far crescere la propria economia", ha dichiarato il ministro dell'Imprenditoria e della tecnologia della Polonia Jadwiga Emilewicz, che ha poi ribadito come i paesi dei Balcani occidentali debbano guardare a Varsavia anche per il comune background storico ed economico da cui provengono. "Passando a questioni concrete ricordo che abbiamo già fatto passi avanti con l'area dei Balcani occidentali sull'abolizione del roaming e oggi possiamo aiutare a far crescere in questi paesi i sistemi di pagamento cashless e la connettività digitale". (segue) (Vap)