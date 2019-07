Balcani: summit Poznan, cooperazione economica polacco-tedesca esempio per chi vuole aderire a Ue (2)

- Peter Altmaier, ministro dell'Economia e dell'Energia della Germania ha ricordato come la Polonia sia "veramente un buon esempio di integrazione economica europea", registrando come l'interscambio commerciale polacco-tedesco sia cresciuto di 11 volte dall'entrata di Varsavia nella Ue. Kocho Angjushev, ministro dell'Economia della Macedonia del Nord, ha invece sottolineato l'urgenza di velocizzare i processi di integrazione europea per dare sbocco ai nuovi investimenti stranieri nel paese balcanico, che in due anni sono quintuplicati. (Vap)