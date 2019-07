Migranti: Mediterranea Saving Humans, individuati resti gommone in Sar libica

- Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane, a bordo della nave Alex, scrive sui social network: "Siamo in pattugliamento insieme ad Open Arms in Sar libica, cioè la zona in cui la responsabilità di intervento in caso di naufragio sarebbe della cosiddetta 'Guardia costiera libica'. Il nostro faro è come sempre il rispetto dei diritti umani". Per poi aggiungere: "Nel corso del nostro pattugliamento abbiamo incontrato il relitto di un gommone. Quasi sicuramente un naufragio. Quanti morti non lo sapremo mai. Un relitto di un 'rubber boat' semiaffondato con tanto di motore. Nessuna indicazione di rescue completato". Secondo Mediterranea, "c'è la seria possibilità che si tratti dei resti di un naufragio 'fantasma'. Nel silenzio - conclude - l'umanità muore. Senza testimoni". (Rin)