Viabilità Roma: Raggi, proseguono lavori Sdo, domani apre nuova strada tra via dei Durantini e via Cave di Pietralata

- "Questa mattina, insieme a Roberta Della Casa presidente IV Municipio, ho fatto un sopralluogo nel quartiere Tiburtino per verificare come proseguono i lavori dello Sdo (sistema direzionale orientale). Voglio darvi una bella notizia: domani aprirà una nuova strada di collegamento tra Via dei Durantini e Via Cave di Pietralata". Così, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Dopo l’apertura della corsia centrale di via Tiburtina e l’inaugurazione di via Morello e della rotatoria di Via Cave di Pietralata - aggiunge - da domani cittadini e residenti potranno percorrere questa nuova strada. A metà ottobre, invece, puntiamo ad aprire i collegamenti verso l’ospedale Pertini e la metro B Quintiliani. Tutte queste opere fanno parte di un programma urbanistico avviato oltre 15 anni fa. Negli ultimi mesi insieme al Municipio IV abbiamo accelerato la realizzazione delle opere di viabilità per il quadrante, in stretta collaborazione con il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna". (Rer)