Speciale infrastrutture: Ue, da Bei 125 milioni di euro per piano infrastrutturale Friuli Venezia Giulia

- Con un finanziamento di 125 milioni di euro la Banca europea per gli investimenti (Bei) affiancherà il Friuli Venezia Giulia nella realizzazione del piano infrastrutturale 2019-2021. Lo ha reso noto la Bei. L'operazione, la prima diretta tra la banca dell'Unione europea e la Regione, è stata perfezionata stamani a Trieste dal vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, e dal presidente della Regione autonoma, Massimiliano Fedriga. Il prestito della Bei è finalizzato alla realizzazione di progetti proposti da enti pubblici per l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici; di infrastrutture sociali quali gli ospedali; di progetti di cogenerazione, efficientamento energetico, fonti rinnovabili e miglioramento dell'utilizzo delle risorse idriche. Sono comprese opere per la valorizzazione del patrimonio storico, naturale e culturale. Secondo le stime della Banca, la realizzazione dei progetti previsti porterà alla creazione di oltre 1.200 posti di lavoro temporanei per anno, con un effetto finale anche maggiore sull'occupazione stabile. (Beb)