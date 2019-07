Speciale infrastrutture: Italia-Eritrea, ministro Moavero riceve omologo Saleh, focus su infrastrutture e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha avuto oggi alla Farnesina una riunione con l’omologo dell’Eritrea, Osman Saleh. Nel corso della loro riunione, si legge in una nota della Farnesina, i due ministri hanno fatto il punto sui progressi delle relazioni bilaterali. In particolare, da parte eritrea è stato manifestato il forte interesse per gli investimenti italiani, segnatamente nel settore delle infrastrutture portuali, nel quadro della dinamica espansione che, grazie anche all’iniziativa italiana, stanno vivendo le rotte dei collegamenti marittimi tra il Mediterraneo e l’Asia Orientale, via l’Oceano indiano. Inoltre, i due ministri hanno passato in rassegna il contesto dell’area del Corno d’Africa e i recenti positivi sviluppi. Infine, si sono soffermati sui profili attinenti alla situazione dei diritti civili in Eritrea, con riferimento alla questione dei dispensari e ospedali rurali e al dibattito al Consiglio Onu dei diritti umani a Ginevra. (Com)