Somalia-Guinea: visita presidente Somaliland, Mogadiscio rompe relazioni con Conakry

- Il governo della Somalia ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Repubblica di Guinea. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri somalo Ahmed Isse Awad al termine di una riunione di gabinetto a Mogadiscio, mettendo in guardia altri paesi dal "violare la sovranità e l'unità della Somalia". La decisione giunge dopo la visita effettuata a Conakry all'inizio della settimana da Muse Bihi Abdi, presidente dell'autoproclamata Repubblica del Somaliland, la cui indipendenza non è riconosciuta dalla comunità internazionale ma che intrattiene regolari relazioni diplomatiche con diversi paesi, tra cui il Regno Unito, la Norvegia, l'Irlanda, l'Unione europea, il Ruanda, il Kenya e l'Etiopia. Le tensioni diplomatiche fra Mogadiscio e Hargheisa erano in realtà tornate a farsi sentire pochi giorni fa con la visita resa in Kenya dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale del Somaliland, Yasin Hagi Mohamed, ricevuto a Nairobi dal primo segretario al ministero degli Esteri di Nairobi, Macharia Kamua. (segue) (Res)