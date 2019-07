Somalia-Guinea: visita presidente Somaliland, Mogadiscio rompe relazioni con Conakry (2)

- Come reazione alla visita, il governo federale somalo ha convocato l'ambasciatore keniota a Mogadiscio, Lucas Tumbo, per consegnargli una nota di protesta definendo il messaggio pubblicato il 27 giugno su Twitter da Kamua un "affronto alla sovranità, all'unità e all'integrità territoriale della Somalia" oltre che un messaggio "dannoso per le relazioni tra Somalia e Kenya". La Somalia "è sinonimo di buon vicinato, rispetto reciproco e stretta collaborazione con i suoi vicini, e si aspetta lo stesso dal Kenya", si legge nella nota. In risposta le autorità di Mogadiscio hanno sottolineato "con preoccupazione e rammarico" l'azione "anti-diplomatica" fatta dal governo somalo "interferendo nelle relazioni bilaterali fra Somaliland e Kenya". "Come nazione sovrana, il Somaliland è nel diritto di stabilire pacifiche ed amichevoli relazioni estere con tutte le nazioni nel quadro del diritto internazionale, ed ogni misura coercitiva o minacciosa messa in atto per impedire le relazioni con partner regionali" va contro le regole su cui si basano le stesse relazioni internazionali, recita la nota. (Res)