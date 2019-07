Politecnico Milano: oggi il PopDay, al centro inclusione e valorizzazione delle differenze

- Opportunità per le donne, inclusione delle persone con disabilità e iniziative per favorire il benessere psicologico degli studenti: il Politecnico di Milano ha scelto di dedicare una giornata ad analizzare i risultati del progetto Pop (Pari opportunità politecniche), ascoltando le esperienze dei diretti protagonisti, per indirizzare anche le azioni future. "La diversità oggi ha un'accezione ancora negativa: il progetto Pop vuole far cambiare il punto di vista, mostrandola come un valore e non come un problema", ha spiegato il Rettore Ferruccio Resta. "Noi portiamo la diversità al centro delle nostre politiche, anche perché tutte le volte che noi abbiamo messo insieme le diversità, abbiamo ottenuto un risultato che ci ha fatto crescere", ha aggiunto parlando della diversità intesa come "diversità di genere, di cultura, di religione o di abilità". (segue) (Rem)