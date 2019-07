Politecnico Milano: oggi il PopDay, al centro inclusione e valorizzazione delle differenze (2)

- Per valorizzare il contributo delle donne e rafforzare la loro presenza all'interno dell'università, il Politecnico ha prodotto quest'anno il primo bilancio di genere: un'analisi che ha preso in considerazione l'intera popolazione universitaria dal 2000 a oggi, mostrando come il numero delle donne sia andato via via aumentando (+8 per cento tra studenti e docenti), ma che ha messo in luce la persistenza ancora di criticità, soprattutto nell'accesso al lavoro delle laureate. Per quanto riguarda la valorizzazione delle differenze culturali, il Politecnico ne ha fatta una vera e propria bandiera. "Questa è una caratteristica fondamentale per un'università che vuole essere internazionale e vuole accogliere studenti da tutto il mondo", ha detto Resta, rivendicato la scelta della lingua inglese per l'insegnamento: "Mantenere l'italiano avrebbe significato esclusione e ritardo. Da quel momento la reputazione e la credibilità dell'ateneo sono cresciute in maniera importante". (segue) (Rem)