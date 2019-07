Politecnico Milano: oggi il PopDay, al centro inclusione e valorizzazione delle differenze (3)

Noi siamo una comunità che valorizza le differenze e non ne ha paura, tanto che abbiamo sviluppato il programma Pop", ha spiegato il rettore. Il progetto, nato nel 2018, si sviluppa lungo cinque linee di azione: identità di genere, differenze interculturali, di nazionalità e di religione, diversità di orientamento sessuale, supporto alle diverse abilità e benessere psicologico. Il focus sulla parità di genere è realizzato attraverso Gender POP, con gli obiettivi di avvicinare le ragazze agli studi STEM, garantire alle studentesse un ambiente accogliente che le supporti durante il percorso di studi, accompagnare le dottorande e le ricercatrici nel percorso professionale con azioni di supporto e formazione. Altro impegno chiave è quello per l'inclusione degli studenti in situazione di disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come la dislessia. Sono 612 gli studenti che nell'anno accademico 2017/2018 hanno usufruito dei servizi offerti dal team "Multi Chance" del Politecnico, di cui 29 con disagio psichiatrico, 60 con disabilità motoria o sensoriale, 104 con patologie organica e 419 con DSA. Il team multidisciplinare, guidato dalla delegata del Rettore per la disabilità e il disagio psicologico, la prof.ssa Licia Sbattella, è nato nel 2003 e da allora il numero di studenti seguiti è costantemente cresciuto: basti pensare che nel 2011 erano 191, contro i 612 del 2017. A loro viene fornita consulenza psicopedagogica, supporto tecnologico informatico, sostegno alla frequenza universitaria e allo studio, accessibilità alla vita dell'ateneo, stage e inserimenti lavoratici, oltre a servizi come l'esonero dalle tasse, borse di studio e alloggi accessibili.