Politecnico Milano: oggi il PopDay, al centro inclusione e valorizzazione delle differenze (4)

- I risultati parlano chiaro, come hanno dimostrato le testimonianze di Giulio Barretta, ingegnere non vedente, che al Politecnico di Milano ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e di Fernando Faenza, ingegnere informatico disabile che dopo un tirocinio formativo, da diversi anni lavora a STMicroelectronics. La più recente delle iniziative portate avanti dall'Ateneo milanese è quella per la promozione del benessere psichico: dal 2017 il servizio PoliPsi offre un servizio di counseling e di sostegno psicologico e psicoterapeutico a tutti gli studenti e dottorandi. Da allora sono 728 le persone prese in carico. Una di loro, Shruti Nandakumar, studentessa magistrale di Ingegneria Meccanica, ha voluto portare la sua testimonianza, raccontando come il servizio le sia stato utile per affrontare lo shock culturale subito al momento del suo trasferimento dall'India all'Italia. (Rem)