Rifiuti Roma: Patanè (Pd), Raggi campionessa dello scaricabarile, sue fake news sono imbarazzanti quasi quanto suo operato

- "Le fake news della sindaca sono imbarazzanti quasi quanto il suo operato. Roma produce circa il 70 per cento dei rifiuti della regione Lazio, neanche un grammo di questi viene smaltito all'interno dei confini comunali e ha pure il coraggio di parlare. In questi anni la Raggi non ha progettato, né realizzato un solo impianto utile alla raccolta differenziata, tantomeno al trattamento della indifferenziata. L'unica cosa che sa praticare bene è lo scaricabarile, sport del quale è campionessa del mondo incontrastata". Lo dichiara in una nota Eugenio Patané, consigliere regionale del Pd del Lazio e componente della commissione Ambiente alla Pisana. "Finora a salvare Roma e la Raggi – prosegue Patané - ci hanno pensato gli impianti ubicati nel resto della regione Lazio e nelle altre regioni italiane. Se la Sindaca fosse in grado di assumersi qualche responsabilità, considerata l'emergenza sanitaria che c'è in città, dovrebbe utilizzare i poteri di ufficiale di governo che le vengono conferiti in tali circostanze dall'art.54 del Tuel e iniziare a lavorare, dopo tre anni di vacanza, per provare a realizzare finalmente gli impianti che servono a Roma e acquistare camion che funzionino. Siccome però non è in grado di farlo il ministro Costa ha chiesto alla Regione di occuparsene e, come al solito, dovremo occuparcene noi visto che a Roma praticamente non esiste un'amministrazione comunale". (Com)