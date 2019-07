Universiade: al via da oggi fino al 13 luglio i check up gratuiti del Pascale

- Primo giorno di check up dermatologici gratuiti nell'ambulanza dell'Istituto dei tumori Pascale di Napoli che da oggi fino al 13 luglio sosterà all'interno della Mostra d'Oltremare in occasione della 30esima Summer Universiade. Nella prima mattinata sono state registrate oltre trenta visite. È tedesco il primo atleta che si è sottoposto a un check up dei nei nell'ambulanza dell'Istituto dei tumori di Napoli. Nessun problema è stato riportato per le persone che si sono sottoposte al check up. Quattro i medici che si alterneranno tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 per visitare atleti, accompagnatori e giornalisti. L'iniziativa è stata voluta dal direttore generale del Pascale Attilio Bianchi e condivisa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (Ren)