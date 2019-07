Balcani: summit Poznan, per la regione "un futuro digitale e verde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte dei paesi dei Balcani occidentali servono riforme concrete sul piano della lotta alla corruzione e del rispetto dei diritti umani e politici. Lo ha dichiarato oggi Christian Danielsson, a capo del direttorato generale dell'ufficio Ue del Near (Neighbourhood and Enlargement Negotiations), intervenendo al summit di Poznan sui balcani occidentali. Danielsson ha dato la linea del cammino che attende i sei paesi dei Balcani occidentali. "Siamo orgogliosi di come sta proseguendo il processo di avvicinamento dei paesi dell'area che hanno tutti la prospettiva di entrare nella Ue, ora da parte loro servono tangibili riforme sul piano della lotta alla corruzione e del rispetto dei diritti umani e politici. In questo senso la Macedonia del Nord sta mostrando grandi progressi. Ma è tutta l'area che speriamo venga integrata in Europa, perché culturalmente, storicamente e geograficamente questi paesi sono europei e già oggi il 70 per cento del loro interscambio è con i paesi dell'Ue", ha spiegato. (segue) (Vap)