Balcani: summit Poznan, per la regione "un futuro digitale e verde" (2)

- "Voglio sottolineare come l'Unione europea stia già inglobando quest'area sia nei piani di connettività digitale che nel piano dei trasporti. Ora mi auguro si arrivi a stabilire una agenda precisa di sviluppo ed integrazione che dovrà puntare su due cardini fondamentali: digitalizzazione e economia verde. Questo per fare dei Balcani dei paesi attrattivi e per vedere incrementare in quest'area i posti di lavoro qualificati, che servono per trattenere i tanti giovani laureati che ancor oggi devono lasciare questi paesi per cercare lavoro", ha concluso Danielsson. (Vap)