Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi "sindaco per caso" aspetta che qualcuno tolga le castagne dal fuoco

- "Sull'emergenza rifiuti nella Capitale la sindaca di Roma non faccia orecchie da mercante e non la butti in caciara sollevandosi di responsabilità che non spettano solo alla Regione Lazio ma anche al Campidoglio, che lei governa in prima persona e con una Giunta che più volte anche e soprattutto su questo tema si è rivelata incapace. Zingaretti quanto Raggi sono i principali artefici del 'degrado immondizia' nella Capitale. Sorprende poi che il primo cittadino dia pieno appoggio al neo cda Ama senza menzionare e dimenticandosi dei dipendenti della municipalizzata. La 'Raggi sindaca per caso' aspetta che qualcuno gli tolga le castagne dal fuoco". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)