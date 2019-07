Autonomia: sottosegretario regionale Rizzi, basta con la 'melina', chi parla di danno per il Sud non ha letto riforma

- "Per dirla in termini calcistici, basta con la 'melina'. È arrivata l'ora di giocare a carte scoperte e di dire realmente chi è favorevole o contrario all'autonomia. I cittadini della Lombardia e del Veneto hanno il diritto che la loro volontà, espressa democraticamente nelle urne, venga rispettata". Così il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, Alan Rizzi, a margine di un incontro istituzionale in programma a Dobbiaco (Bolzano), commenta alcune prese di posizione distanti dal portare avanti con determinazione la riforma del regionalismo differenziato. "Chi, nessuno escluso e a prescindere dalla collocazione partitica, occupando ruoli di primo piano nel panorama politico nazionale, sia esso di destra, centro o sinistra, continua a raffigurare l'autonomia come un danno per le regioni del sud, o non ha letto la riforma oppure, peggio, e' in malafede. D'altra parte - conclude Rizzi - lo insegna la storia politico istituzionale del nostro Paese: ciò che produce positività per la Lombardia vale negli stessi termini per l'Italia intera. Bando dunque a pregiudizi di facciata e avanti con questa importante e decisiva riforma". (Com)