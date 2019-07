Roma: Vetturini, stop a botticelle con caldo rischio 3. Ok ad autoregolamentarci, ma Campidoglio ci ascolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là della decisione del Tar del Lazio, che ieri ha accolto il ricorso presentato dai vetturini romani contro l’ordinanza sindacale che vieta la circolazione delle botticelle con temperatura pari o superiore a 30 gradi, Angelo Sed, presidente della Nuova associazione vetturini romani (Naver) annuncia che la categoria ha deciso di autoregolamentarsi e tutelare i cavalli evitando l’esercizio del lavoro nei giorni di caldo con livello di rischio 3 del bollettino diramato dalla Protezione Civile. Il presidente Sed, inoltre, esprime soddisfazione per la decisione del Tar e spiega che “in questi giorni i vetturini sono stati oggetto di numerosi attacchi, nonostante stiano esercitando una professione prevista dalla legge e nel rispetto delle regole”. “Il nostro legale, l’avvocato Andrea Ippoliti – prosegue Sed – ha precisato che l'ordinanza sindacale, ad un esame tecnico-giuridico, si rivela illegittima sotto molteplici profili e spera che questa decisione apra la porta ad un sereno e rispettoso dialogo con l'amministrazione, in cui i vetturini possano essere ascoltati come diretti partecipi e non costretti a recitare il ruolo di meri spettatori delle decisioni dell'amministrazione, calate dall'alto da un giorno all'altro”. E conclude: “Di fronte all'inerzia dell'amministrazione nell'adottare ordinanza corretta e legittima, precisiamo che i vetturini, nei giorni di particolare caldo con livello di rischio 3 del bollettino diramato dalla Protezione Civile, hanno deciso di autoregolamentarsi, non uscendo per strada, tutelando i propri cavalli”.(xcol8)