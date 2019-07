Municipio Roma VII: Pd, amministrazione conferma chiusura centro giovanile "Eccoci, batti il tuo tempo"

- "Apprendiamo oggi a seguito della nostra interrogazione la conferma che dal 25 luglio il progetto del centro di aggregazione giovanile 'Eccoci- Batti il tuo Tempo', presso i locali municipali, verrà chiuso. Le parole del l'assessore De Santis confermano che il progetto chiuderà senza essere ricollocato da nessuna parte, senza preoccuparsi di trovare una soluzione alternativa. Chiude una sala studio aperta tutti i giorni, chiude un scuola di italiano per stranieri, chiude un luogo di socialità, creatività e aggregazione nato dai giovani e per i giovani. Una scelta politica chiara che definisce la cifra di questa Amministrazione. Continueremo a lavorare in questi giorni per sollecitare una soluzione alternativa e garantire la continuità di questo servizio". Così in una nota il Gruppo del Partito Democratico del VII Municipio.(Com)