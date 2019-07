Lombardia: Rolfi, da Regione bando da 8 mln di euro per impianti di produzione energia pulita (2)

- Gli interventi - fa sapere una nota di Regione Lombardia - sono la realizzazione di nuovi impianti di recupero e/o produzione di energia termica; la realizzazione di nuovi impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas; sistemi di recupero di biogas; la realizzazione di nuovi impianti termici o di cogenerazione ad alto rendimento; la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici appartenenti alla tipologia ad integrazione architettonica; la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia idroelettrica che utilizzano acque già derivate e scorrenti in canali esistenti o in acquedotti di montagna; la costruzione di nuovi impianti per la produzione di biometano. La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 10 luglio 2019 fino al 5 settembre 2019. (com)