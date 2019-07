Arabia Saudita-Usa: al via missione primo ambasciatore donna saudita a Washington

- Il primo ambasciatore donna dell’Arabia Saudita Reema bint Bandar ha iniziato ufficialmente la sua missione negli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa saudita. "La principessa Reema inizierà immediatamente la sua missione per rafforzare la storica partnership tra Arabia Saudita e Stati Uniti", ha detto il portavoce dell'ambasciata saudita a Washington, Fahad Nazer. "L'ambasciatore porterà una nuova prospettiva su un'Arabia Saudita in rapido cambiamento a Washington, continuando a costruire su aree chiave di cooperazione tra i nostri due paesi", ha aggiunto. Il decreto che ha nominato nel febbraio 2019 la principessa Bandar come ambasciatore negli Stati Uniti è stato firmato dal principe ereditario e dal primo vice primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. La nuova rappresentante diplomatica di Riad a Washington è la figlia del principe Bandar, che ha guidato la missione diplomatica saudita a Washington dal 1983 al 2005.(Res)