Russia: Mosca esprime dissenso per mappa con Curili "giapponesi" al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe hanno espresso disappunto alle autorità di Tokyo a causa dei materiali informativi diffusi al vertice del G20. In particolare, in uno dei video le isole Curili meridionali sono rappresentate come territorio giapponese, come dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Nella nota si fa riferimento all'abuso da parte giapponese delle "funzioni di presidente del G20, al fine di promuovere pretese territoriali infondate nei confronti della Russia". La portavoce degli Esteri di Mosca ha sottolineato che ciò contraddice l'esito della Seconda guerra mondiale e i documenti in seguito sottoscritti. (segue) (Rum)