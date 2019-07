Rifiuti Roma: Cesa (Udc), città vive emergenza senza eguali, serve intervenire subito

- "Discariche sature, impianti malfunzionanti e spazzatura che sommerge le strade. Roma sta vivendo un'emergenza senza eguali nella storia recente. Ama e Campidoglio come si stanno muovendo? Pediatri e medici di famiglia hanno lanciato l'allarme salute, per ora inascoltato. Bisogna intervenire subito sul piano di progettualità di smaltimento che su quello della raccolta". Lo dichiara in una nota Lorenzo Cesa, segretario Udc. (Com)