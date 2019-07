Speciale difesa: Camerun, aggressione a giornalista, condannati in Svizzera cinque guardie corpo presidente Biya

- Le autorità della Svizzera hanno condannato cinque membri della squadra di sicurezza del presidente camerunese Paul Biya, arrestati martedì scorso a Ginevra per un presunto attacco a un giornalista. Secondo quanto riferisce il quotidiano svizzero “Tribune Geneve”, i cinque uomini sono comparsi in tribunale ieri mentre un sesto membro della squadra, una donna, è stato rilasciato in quanto in possesso di un passaporto diplomatico. La denuncia penale nei loro confronti è stata presentata da un giornalista dell’emittente Radio Television Suisse (Rts) che ha affermato di essere stato aggredito di fronte a un hotel mentre copriva una manifestazione degli oppositori del presidente camerunense la scorsa settimana, rimanendo leggermente ferito. I cinque sono stati condannati a tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per costrizione, danni alle proprietà e appropriazione illegittima. Il presidente Biya è al potere in Camerun da oltre 36 anni e nell’ottobre scorso è stato rieletto per un settimo mandato. (Res)