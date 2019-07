Rifiuti Roma: Corbucci (Pd), invece di far funzionare Ama, Melara gira video come Montanari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risiamo! La sindaca Raggi continua a cambiare assessori ai rifiuti e dirigenti dell'Ama, e tutti invece di far funzionare l'azienda dei rifiuti della capitale, se ne vanno in giro per la città a fotografare cittadini e commercianti, nel tentativo di individuare qualche malcapitato capro espiatorio a cui dare la colpa della drammatica situazione di degrado in cui versa Roma. La storia della presidente Melara intenta a fotografare il conferimento scorretto dei rifiuti da parte di un commerciante del centro è incredibilmente simile a quella dell'ex assessore Montanari, che se ne andava in giro a ispezionare i cassonetti della spazzatura". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma. "È così difficile scegliere un management di Ama - aggiunge - che si occupi di far funzionare l'azienda, invece di trasformare il ruolo di Presidente di una municipalizzata o di assessore ai rifiuti in una macchietta, che diventa celebre soltanto per aver avuto un alterco con l'attore Hugh Grant? Davvero i grillini pensano di poter giustificare il proprio fallimento sulla raccolta dei rifiuti con qualche video che immortala un cittadino che sbaglia la raccolta differenziata? Siamo difronte all'ennesima farsa di chi sta portando la capitale nel degrado più assoluto, senza avere alcuna idea di come risolvere la grave emergenza sanitaria che questa estate potrebbe colpire la nostra città". (Com)