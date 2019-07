Teatro Opera: Mollicone (Fd’I), bocciato per ennesima volta Fuortes, solidarietà a lavoratori

- Federico Mollicone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera, commenta la richiesta fatta dai sindacati alla sindaca di Roma Virginia Raggi di sollevare il sovrintendente Carlo Fuortes dal suo incarico sul Teatro dell’Opera. "Fuortes continua a essere bocciato – scrive Mollicone in una nota –, dopo essere stato rifiutato alla Scala di Milano ora anche i lavoratori del Teatro dell'Opera -già vessati da piani straordinari e la mancata erogazione dei contributi- chiedono, esprimendosi tramite le principali sigle sindacali del settore, una nuova gestione. Virginia Raggi sollevi Fuortes dal suo incarico e apra un bando trasparente per trovare finalmente una figura che faccia uscire la Fondazione dallo stato debitorio in cui si trova”.(Com)