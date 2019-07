Venezia: Bonisoli, non entra in black list Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezia non sarà inserita nella black list dell'Unesco. Lo ha annunciato su Twitter il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. "Unesco, Venezia era in pericolo ma non sarà inserita nella black list. La decisione a Baku nel corso della riunione per discutere di declassamento dei siti. BuoneNotizie", ha scritto il ministro.(Rer)