Energia: Libano, entro il 16 luglio registrazioni a forum Ibef 2019

- E’ possibile registrarsi entro il 16 luglio per partecipare al Forum dell’energia internazionale di Beirut (Ibef), che si terrà dal 25 al 27 settembre prossimo. L’evento è promosso da Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Unido Itpo Italia e con l'associazione di categoria Anima Confindustria Meccanica Varia. La decima edizione dell’Ibef 2019 si terrà a Beirut, presso Le Royal Hotel, dal 25 al 27 settembre 2019. La presenza all’Ibef offre l’opportunità di entrare in contatto con gli attori chiave a livello istituzionale e aziendale che operano nel settore, una vetrina completa sugli ultimi sviluppi, prodotti e tecnologie per il settore energetico per evidenziare i molti modi in cui è possibile migliorare la qualità, ridurre i costi e aumentare la produttività. (segue) (Res)