Energia: Libano, entro il 16 luglio registrazioni a forum Ibef 2019 (2)

- Come già realizzato in occasione delle ultime due edizioni della manifestazione, per tutta la durata del Forum sarà a disposizione delle aziende italiane uno stand istituzionale dove potranno esporre i propri cataloghi e svolgere gli incontri d'affari che l'ufficio Ice-Agenzia di Beirut provvederà ad organizzare per le aziende italiane partecipanti. Il Programma della missione prevede il 24 settembre 2019 l’arrivo dei delegati a Beirut e la presentazione lavori del forum; dal 25 al 27 settembre la partecipazione ai lavori dell'Ibef 2019 e la realizzazione di incontri d'affari organizzati da Ice-Agenzia Beirut nella giornata del 26 settembre. Il rientro dei delegati da Beirut avverrà il 29 settembre. (segue) (Res)