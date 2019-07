Energia: Libano, entro il 16 luglio registrazioni a forum Ibef 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione all’Ibef 2019 è utile perché in Libano un terzo dell'energia consumata è prodotta da generatori a gasolio. Per far fronte al grave deficit energetico, il governo libanese ha messo in atto una serie di azioni tese a promuovere l'efficientamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Obiettivo primario del secondo National Energy Efficiency Action Plan (Neeap) è la riduzione del consumo di energia, il Lebanese Center for Energy Conservation (Lcec) stima tale riduzione del 17 per cento nel 2020, grazie alle iniziative previste del Neeap. (segue) (Res)