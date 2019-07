Energia: Libano, entro il 16 luglio registrazioni a forum Ibef 2019 (4)

- Il focus della decima edizione dell’Ibef 2019 è dedicato al tema "Future of Life in a time of Planetary Changes". L’Ibef è un evento di riferimento nell'area mediterranea e mediorientale per il settore dell'energia sostenibile con l'obiettivo di favorire partenariati, iniziative di cooperazione regionale e collaborazione internazionale in linea con le aspirazioni del Paese impegnato nel cogliere le sfide della digitalizzazione del settore dell'energia sostenibile con l'obiettivo di diventare un faro per l'intera regione. Negli anni il Forum ha registrato una continua crescita in termini di interesse e partecipazione, a dimostrazione dell'importanza acquisita dall'evento a tutti i livelli come piattaforma distinta di comunicazione tra tutti gli stakeholder nei settori dell'energia e dell'energia rinnovabile in Libano e nella regione. (segue) (Res)