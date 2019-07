Energia: Libano, entro il 16 luglio registrazioni a forum Ibef 2019 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento riguarda i settori di efficienza energetica, condizionamento, trattamento acque, riscaldamento ed energie rinnovabili dell'ambiente costruito. La presenza all’Ibef offre l’opportunità di entrare in contatto con gli attori chiave a livello istituzionale e aziendale che operano nel settore, una vetrina completa sugli ultimi sviluppi, prodotti e tecnologie per il settore energetico per evidenziare i molti modi in cui è possibile migliorare la qualità, ridurre i costi e aumentare la produttività. (segue) (Res)