Energia: Libano, entro il 16 luglio registrazioni a forum Ibef 2019 (6)

- L'edizione 2018 incentrata sul focus "Digitalization in Sustainable Energy: Expanding the Investment Frontiers" ha posto l’attenzione su come oggi la digitalizzazione influenzi offerta e domanda di energia nel cambiamento dei modelli di consumo, nei nuovi modi di ottimizzazione delle risorse, nel maggiore utilizzo delle piattaforme industriali e nelle partnership intersettoriali e ha visto la presenza di oltre 1.300 delegati. Ice-Agenzia ha coordinato la partecipazione italiana che ha potuto contare sulla presenza di nove realtà capaci di fornire il loro contributo con le innovazioni proposte sia in termini di decarbonizzazione e digitalizzazione e sia nell'offerta di servizi complementari svolgendo oltre 235 incontri con le controparti locali e intervenendo alla tavola rotonda “Innovazione Italiana nella Decarbonizzazione e nella Digitalizzazione del Settore Energetico in Libano e nel Medio Oriente” realizzata in collaborazione con Anima Confindustria Meccanica Varia ed inserita nel Programma Ufficiale dei lavori del Forum. (Res)