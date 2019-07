Sudafrica: Banca centrale prevede cessione 50 per cento proprietà ad African Bank (2)

- Naidoo si è espresso durante la presentazione del rapporto annuale dell'Autorità di vigilanza del settore bancario. Secondo lo studio, sulla base di dati aggiornati al 31 marzo scorso, in Sudafrica cinque banche controllano il 90,5 per cento delle attività nazionali: si tratta di Absa, FirstRand, Nedbank, Standard Bank e Capitec Bank. Sul mercato sudafricano, le filiali locali di banche internazionali rappresentano poi il 5,6 per cento, mentre il restante 3,8 per cento è gestito da altri istituti di credito. Per quanto riguarda le banche online, operatori come Discovery Bank, TymeBank e Bank Zero hanno scombinato l'azione di concorrenti affermati grazie ai loro costi inferiori, ma l'Autorità ha osservato che importanti progressi devono ancora essere compiuti in quest'ambito. Il loro ingresso nel mercato è tuttavia stato giudicato in modo positivo: le 27 nuove licenze richieste da operatori finanziari, banche e assicurazioni nell'ultimo anno contribuiranno secondo il vicegovernatore Naidoo a "promuovere la concorrenza e l'inclusione finanziaria" nel settore, ha detto Naidoo. "Quindi siamo piuttosto entusiasti dei nuovi attori, alcuni dei quali utilizzano nuove tecnologie per entrare nel settore". (Res)