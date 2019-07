Italia-Russia: Putin arriva al Quirinale, stretta di mano con Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale l'omologo russo Vladimir Putin, oggi in visita a Roma e in Vaticano. Fra i due presidenti c'è stata la consueta stretta di mano, dopodiché hanno ascoltato gli inni nazionali di Italia e Russia. Il capo dello Stato russo ha già incontrato in udienza papa Francesco, con cui si è trattenuto circa un'ora. (Res)