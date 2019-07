Rifiuti Roma: Lega Lazio, irresponsabilità di Comune e Regione

- "La gestione all'italiana, su cui ironizzano all'estero, è racchiusa nell'irresponsabilità del Comune di Roma e della Regione Lazio sull'emergenza dei rifiuti, la cui unica soluzione è l'invio delle tonnellate nelle province del Lazio, fuori regione o addirittura in altri Paesi. Un processo assai costoso, che finirà nei portafogli dei romani! Un'assenza totale nella pianificazione e un'indecisione perenne sugli impianti si trasformano così nella caccia dei termovalorizzatori, che producono calore ed energia con benefici per i cittadini. La concretezza e l'affidabilità non sono nel dna di Virginia Raggi e Nicola Zingaretti, capace di nascondere solo i disastri del Pd in Campidoglio e in Regione Lazio. Quest'ultimo ribadisce la necessità di una discarica di servizio o indica la strada dell'aumento esponenziale del volume delle discariche con la delibera regionale 199/2016, perché c'era la percezione di un'emergenza già tre anni fa e non solo". Lo dichiarano in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi e i consiglieri del Carroccio Laura Corrotti e Daniele Giannini, che plaudono ''all'attenzione posta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, a cui rivolgiamo un appello per restituire un'immagine degna alla Capitale d'Italia con qualsiasi iniziativa anche attraverso la proposta di nominare un commissario straordinario sull'emergenza dei rifiuti". (Com)