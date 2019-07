Cina-Bangladesh: firmati nove documenti di cooperazione

- L’incontro odierno tra il primo ministro della Cina, Li Keqiang, e l’omologa del Bangladesh, Sheikh Hasina, in visita ufficiale a Pechino, si è concluso con la firma di nove documenti di cooperazione, riguardanti vari settori, in particolare quello dell’energia, e anche l’emergenza rohingya. Quattro documenti sono stati firmati dal ministero del Commercio cinese e dalla divisione Relazioni economiche bengalese: un accordo quadro per l’espansione della rete elettrica della compagnia pubblica Dhaka Power Distribution Company (Dpdc); un accordo quadro per il rafforzamento della rete elettrica gestita dalla compagnia Power Grid Company of Bangladesh (Pgcb); un accordo intergovernativo di cooperazione tecnica ed economica; un memorandum d’intesa per l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto sugli investimenti. (segue) (Cip)