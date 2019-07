Cina-Bangladesh: firmati nove documenti di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due accordi collegati all’espansione della rete Dpdc, uno di prestito agevolato e uno di credito all’esportazione, sono stati siglati dalla divisione Relazioni economiche del Bangladesh e dall’Export-Import Bank of China. Un protocollo sull’attuazione del piano di condivisione delle informazioni idrogeologiche del fiume Brahmaputra/Yarlung Tsangpo è stato firmato dai rispettivi ministeri delle Risorse idriche. Un memorandum su un programma per il turismo e gli scambi culturali è stato siglato dai rispettivi ministeri della Cultura. Infine, il ministero della Gestione dei disastri bengalese e l’Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale (Cidca) hanno firmato una “lettera di cambio” con la quale la Cina si impegna a fornire 2.500 tonnellate di riso per i profughi rohingya provenienti dal Myanmar che hanno trovato rifugio in Bangladesh. (segue) (Cip)