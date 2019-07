Serbia-Kosovo: fonti stampa, Tribunale di Pristina dispone arresto per vicepresidente Lista serba Radojicic (2)

- Stando a quanto emerso dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha allora reagito alle dichiarazioni dell'omologo kosovaro Hashim Thaci, secondo cui i principali responsabili dell'omicidio si troverebbero a Belgrado. Vucic ha detto che le autorità locali "arresteranno i sospetti se c'è una causa ragionevole". "Belgrado sta solo chiedendo una piccola prova", ha aggiunto il capo dello Stato. Secondo Vucic, le accuse alla Serbia di essere coinvolta nell'omicidio di Ivanovic sono "terribili e disgustose". (segue) (Seb)