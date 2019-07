Monza: pù bike sharing e colonnine per ricariche, la giunta spinge su mobilità "green" (3)

- Biciclette significa anche piste ciclabili. L'Amministrazione Comunale sta portando a termine l'iter di esproprio delle aree interessate alla realizzazione della pista “Brumosa” di poco più di un chilometro che collegherà Monza con Brugherio. Tra fine luglio e inizio agosto sarà pubblicata la gara d'appalto per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori. L'investimento complessivo è di 1 milione e 200 mila euro con un finanziamento regionale di 842 mila euro. I lavori dureranno circa cinque mesi e si svilupperanno anche nel territorio di Brugherio secondo un unico progetto per entrambi i Comuni e un'unica ditta appaltatrice. Nell'ambito del progetto “Mobiscuola”, invece, sono due le piste ciclopedonali finanziate. L'investimento per quella di via Borgazzi (in fase di pubblicazione del bando) è di 402 mila euro e prevede una pista di circa 1,6Km, di cui la metà monodirezionale in entrambi i lati, e 800 metri bidirezionale. L'adeguamento normativo di quella di viale Cesare Battisti costerà invece 102 mila euro (la durata prevista per i lavori è di circa un mese per 1,3 Km per ogni senso di marcia). (segue) (Com)