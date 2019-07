Monza: pù bike sharing e colonnine per ricariche, la giunta spinge su mobilità "green" (4)

- Sono iniziati martedì i lavori per la realizzazione della ciclabile di viale Lombardia che, entro l'inizio dell'anno prossimo, completerà il collegamento alla pista già esistente attualmente di circa 550 metri con un nuovo tratto di 360 metri. L'investimento previsto per l'intera riqualificazione dell'area è di 290 mila euro. Passi avanti anche per la ciclabile “Villoresi”, nel tratto compreso tra via Sempione e via Oslavia. Al momento la manutenzione dell'area spetta ancora al Consorzio di Bonifica Ticino Villoresi. Una delibera della Giunta Scanagatti, poco prima della fine del mandato, prevedeva che il Comune di Monza si sarebbe dovuto occupare della gestione delle piste ciclabili del Villoresi, ma non stanziava le risorse necessarie. Lunedì scorso l'Amministrazione Comunale ha inserito 500 mila euro nella variazione di Bilancio per la manutenzione di tutte le piste ciclabili lungo il Villoresi. Nelle prossime settimane sarà firmato l'accordo con il Consorzio e entro l'estate i cittadini potranno di nuovo utilizzare il tratto chiuso da qualche mese. (segue) (Com)