Monza: pù bike sharing e colonnine per ricariche, la giunta spinge su mobilità "green" (5)

- Spazio anche alle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e ibridi. È stato pubblicato proprio in questi giorni un bando di gara per individuare un operatore in grado di sviluppare una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e prevedere un servizio di «car sharing». L'accordo, della durata di 12 anni rinnovabili per ulteriori 6, prevede l'installazione e la gestione di 79 colonnine di ricarica e di car sharing, distribuite in 23 ambiti urbani in grado di coprire l'intero territorio entro il 2022. Nella prima fase (entro fine anno) le colonnine installate saranno 9: tre pubbliche e sei di car sharing. Le infrastrutture saranno collocate in posizioni strategiche per la mobilità cittadina decise di comune accordo tra le parti. Le colonnine saranno accessibili tramite un sistema improntato alla semplicità di utilizzo che possa garantire un facile accesso al servizio e un supporto continuo agli utilizzatori, con gestione da remoto di ogni stazione di ricarica. (segue) (Com)