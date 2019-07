Libia: Ua-Ue-Onu, raddoppiare sforzi per aiuto umanitario e per cessate fuoco

- La task force dell'Unione africana, dell'Unione europea e delle Nazioni Unite sulla Libia ha richiamato tutte le parti interessate, inclusa la Comunità internazionale, a raddoppiare sia il lavoro per la risposta umanitaria e la protezione dei migranti e rifugiati in Libia, sia gli sforzi per spingere tutte le parti a cessare immediatamente le ostilità e a tornare al tavolo delle trattative. È quanto si legge nella dichiarazione della task force dell'Unione africana, dell'Unione europea e delle Nazioni Unite sul bombardamento del centro di detenzione di Tajoura, in Libia, che, avendo ucciso più di quaranta migranti e rifugiati, "ricorda il costo umano del conflitto in Libia, nonché la terribile e vulnerabile situazione di civili, inclusi migranti e rifugiati, coinvolti nella spirale del conflitto che ha travolto Tripoli e le regioni circostanti". Gli attacchi contro i civili, compresi rifugiati e migranti, "sono assolutamente inaccettabili" e la task force dell'Unione Africana-Unione europea-Nazioni Unite li denuncia "nei termini più forti". La task force ribadisce la sua richiesta per il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione di tutti i civili nel paese. (segue) (Beb)